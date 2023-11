Trio é preso suspeito de cometer assaltos no Centro de Manaus

Notícia de Manaus – Na noite desta quarta-feira (1°), um trio suspeito de realizar assaltos na avenida Epaminondas, localizada no Centro de Manaus, foi detido pela atuação rápida dos agentes policiais após receberem denúncias da comunidade.

Segundo relatos dos policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária de Polícia (CICOM), uma guarnição estava em patrulhamento na região quando foi acionada por moradores que relataram ter ouvido disparos de armas de fogo na área.

Imediatamente, os agentes abordaram os suspeitos, que estavam em um veículo de cor branca, confirmando as informações recebidas de que estavam envolvidos em ações de “arrastões” na cidade.

No momento da abordagem, foram apreendidos com o trio sete celulares, uma arma de fogo e uma quantia em dinheiro. Os suspeitos foram conduzidos ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para a realização dos procedimentos legais pertinentes ao caso. Eles permanecerão à disposição da Justiça para os desdobramentos do caso. As autoridades policiais prosseguirão com as investigações para esclarecer os detalhes e possíveis conexões desses indivíduos com outros incidentes criminais na região.