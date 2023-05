Trio é preso suspeito de esquartejar e jogar membros de homem em bueiro de Manaus

Redação AM POST

Três pessoas, identificadas como Maryelza de Souza Nunes, 43; Leonardo Alves de Carvalho, 40; e Wanderley Vieira Nunes, 36, foram presos, na terça-feira (9), suspeitos de matar e esquartejar Jonas de Souza Martins, que tinha 38 anos. O crime ocorreu no dia 1º de janeiro deste ano, na rua Fragata, bairro Petrópolis, zona sul.

Na ocasião do fato, a vítima foi esquartejada e os pedaços do seu corpo foram espalhados em vários locais em via pública. O corpo de Jonas decapitado, sem as pernas e sem os braços foi encontrado por moradores do bairro Petrópolis. A cabeça e uma das pernas foram encontrada em um bueiro próximo ao local.

De acordo com o delegado Ricardo Cunha, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), todos os três suspeitos tem participação efetiva na morte do homem que foi motivada por causa de um desentendimento.

“Lá no local nos deparamos com essa cena violentíssima do corpo de uma pessoa separada e espalhada pelo bairro. Conseguimos identificar todos os três participantes com participação efetiva. Quem de fato esquartejou e matou foi Leonardo. Ele confessou que no Natal teve um desentendimento com a vítima e acabou levando um soco de Jonas”, explicou o delegado.

Ainda segundo a autoridade policial, Leonardo teve a ajuda de Wanderley que é seu primo. Wanderley já responde na polícia por tentar matar Jonas há tempos atrás alegando que o homem estuprou a filha dele.

“A participação da Maryelza acontece depois do homicídio. Testemunhas informaram que viram ela limpando a rua, retirando o sangue, ocultando assim as informações importantes para a investigação e responsabilidade dos suspeitos”, disse o titular da DEHS.

Maryelza de Souza Nunes, Leonardo Alves de Carvalho, e Wanderley Vieira Nunes, vão responder pelo crime de homicídio e associação criminosa. Maryelza também vai responder por fraude processual. Eles ficarão à disposição da Justiça.