Trio é preso suspeito de estuprar adolescente de 17 anos no Amazonas

Notícias Policiais – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 43ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Nhamundá e do Departamento de Polícia do Interior (DPI), apresentou nesta segunda-feira (21) os desdobramentos de uma operação que levou à prisão de três homens, de 32, 36 e 39 anos, suspeitos de envolvimento no estupro de uma adolescente de 17 anos. O crime ocorreu na noite de 7 de julho, na zona rural do município de Nhamundá, distante cerca de 383 quilômetros da capital Manaus.

De acordo com as investigações, a jovem retornava da escola quando foi surpreendida por um dos suspeitos. A partir da denúncia e do início das investigações, foram realizadas diligências e a coleta de provas que confirmaram a participação dos três homens no crime.

PUBLICIDADE

Leia também: Psicólogo é encontrado morto em área abandonada da antiga penitenciária Raimundo Vidal Pessoa em Manaus

O delegado responsável pelo caso ressaltou o papel fundamental da população no fornecimento de informações e destacou a agilidade das forças policiais na resolução do caso. “A pronta resposta da equipe demonstra o compromisso da instituição com a proteção de menores e com o combate a crimes bárbaros como este”, declarou.

A ação reforça o trabalho integrado da Polícia Civil na região e evidencia a seriedade com que crimes contra adolescentes estão sendo tratados. Os suspeitos seguem à disposição da Justiça.