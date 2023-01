Trio é preso suspeito de matar homem e jogar em lixeira

O terceiro suspeito de envolvimento na morte de um homem cujo corpo foi encontrado dentro de uma lixeira, na Av. José Bonifácio, em Belém, foi preso pela Polícia Civil (PC) na quinta-feira (12), em Barcarena, na região metropolitana.

O crime ocorreu na madrugada do último sábado (7). A corporação confirmou que a vítima estava dentro de uma lixeira, com pés e mãos amarrados, com sinais de grave espancamento.

Os outros dois suspeitos foram identificados e encontrados ainda no sábado (7), após o início das investigações pela Divisão de Homicídios (DH). Eles foram autuados em flagrante e estão à disposição da Justiça.

Todos os possíveis envolvidos puderam ser identificados e localizados a partir de imagens de segurança próximas ao local onde o corpo foi deixado.

As gravações mostram dois homens puxando e empurrando a lixeira, enquanto outro está à frente.

A PC informou que o crime ocorreu na praça conhecida como “Chapéu do Barata”, no bairro de São Brás e que as diligências prosseguem para esclarecer a dinâmica e a motivação do crime, e ainda para identificar a vítima.

