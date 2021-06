Trio é preso suspeito de matar homem por disputa entre facções em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Emerson da Silva Moreira, de 23 anos, conhecido como “Raizinho”; Marilene Gomes Arruda, 34; e Orlando Castro do Nascimento, 33, foram presos na manhã desta quarta-feira (23/06), por suposto envolvimento no homicídio de Wanderlison de Sá Gonçalves, que tinha 43 anos, ocorrido no dia 5 de maio deste ano, no bairro Morro da Liberdade, zona sul de Manaus, após suspeita de que a vítima estaria repassando informações da facção criminosa dos autores do crime a grupo criminoso rival, conforme delegado Charles Araújo, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Continua depois da Publicidade

Durante a operação, um homem identificado como Antony Kevin Rodrigues Quintino, 21, foi preso em flagrante com 44 trouxinhas de substância supostamente cocaína e R$ 150 em espécie.

De acordo com o delegado Charles Araújo, titular da DEHS, as prisões ocorreram no bairro Crespo, naquela mesma zona da cidade. A autoridade policial informou que, inicialmente, as investigações deram conta de que Wanderlison estava devendo R$ 200 para o tráfico, mas logo depois, foi constatado que os infratores suspeitavam que a vítima estava passando informações para uma facção rival, bem como comercializando entorpecentes para eles, o que provavelmente tenha motivado o crime.

“No momento do fato, o homem foi surpreendido em via pública por indivíduos que chegaram em uma motocicleta e efetuaram cinco disparos de arma de fogo contra ele. Wanderlison não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local. Ele também já era investigado por envolvimento com o tráfico de drogas”, explicou o delegado.

Continua depois da Publicidade

Durante as diligências, as equipes descobriram que o destino de Wanderlison foi acertado em uma espécie de ‘tribunal do crime’ que aconteceu na casa do casal, Marilene e Orlando. Já Emerson foi o responsável por conduzir o atirador até a vítima.

“Há ainda mais um indivíduo, que seria o responsável por disparar contra a vítima, que está foragido, e mais informações sobre ele não podem ser repassadas para não atrapalhar as investigações”, relatou Charles.

Continua depois da Publicidade

No momento da prisão do casal, também foi preso Antony. Com ele foram apreendidas substâncias entorpecentes e dinheiro em espécie. Ele alega não ter envolvimento com o crime, mas confirmou que a origem do dinheiro seria o tráfico de drogas.

Emerson, Marilene e Orlando irão responder por homicídio. Já Antony foi autuado por tráfico de drogas. Eles passarão por oitivas na DEHS e, após os procedimentos cabíveis, serão encaminhados à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficarão à disposição da Justiça.