Trio que aterrorizava a cidade com “pistola” de mentira é detido em Manaus

Notícias policiais – Na noite de terça-feira (12), policiais militares do Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) prenderam três homens suspeitos de realizar “arrastões” utilizando um simulacro de arma de fogo em Manaus.

O grupo é formado por Eurismar Faustino da Silva, 22 anos, Leonardo Costa dos Santos, 18 anos, e um adolescente identificado pelas iniciais G.da S. e S.

Por volta das 21h, durante patrulhamento tático no bairro São Jorge, a equipe da Rocam recebeu informações via rádio sobre indivíduos em um veículo Ônix cinza, placa QZT 9F29, praticando roubos pela cidade, possivelmente armados.

Os policiais localizaram o carro na avenida São Jorge e realizaram a abordagem.

No veículo, estava apenas o motorista, que, após ser questionado, indicou a localização dos outros dois suspeitos. Eles foram encontrados em uma quitinete na rua das Mangabeiras, bairro Grande Vitória, zona leste.

O trio, que possui antecedentes criminais por roubo, furto e estelionato, foi encaminhado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Durante a ação, os policiais apreenderam um simulacro de pistola, o veículo Ônix utilizado nos crimes e quatro celulares, que podem ter sido roubados durante os assaltos.

A prisão reforça o combate aos crimes de roubo em Manaus, contribuindo para a segurança da população.