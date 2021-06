Trio que matou adolescente na frente da mãe é preso em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Polícia Civil do Amazonas, por meio da equipe de investigação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), em ação conjunta com o 30° Distrito Integrado de Polícia (DIP), prendeu, na manhã desta quarta-feira (09/06), por volta das 6h, Douglas Soriano de Souza, 23; Deivid Gabriel Soriano de Souza, 19; e de Júlio Pinto Soriano, 26, em cumprimento a mandado de prisão preventiva pelo homicídio de Mickael de Menezes Gama, que tinha 17 anos, ocorrido no dia 20 de abril deste ano, na Comunidade Monte Sião, bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus.

A ação foi coordenada pelos delegados Charles Araújo e Marília Campello, titular e adjunto, respectivamente, da DEHS, e pelo delegado Torquato Mozer, titular do 30º DIP.

Durante coletiva de imprensa realizada no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na Avenida André Araújo, bairro Petrópolis, zona sul de Manaus, o delegado Charles Araújo explicou que na data do crime, os infratores invadiram a casa de Mickael e efetuaram vários disparos de arma de fogo nele, na presença de sua mãe e irmão.

“A vítima era integrante de um grupo criminoso de tráfico de drogas e por ter ido para outro grupo rival foi morto pelos indivíduos”, disse ele.

Conforme o delegado Torquato Mozer, as equipes iniciaram as investigações e chegaram a identidades dos indivíduos, sendo assim, foi solicitada à Justiça pelo mandado de prisão em nome deles, e a ordem judicial foi expedida pelo juiz Eliezer Fernandes Júnior, da Central de Plantão Criminal.

“Identificamos que os três indivíduos, que fazem parte da mesma família, já vinham sendo investigados por diversos crimes cometidos na capital. E após a ordem judicial ter sido decretada, os policiais seguiram em diligências e conseguiram efetuar a prisão deles, no mesmo bairro onde o delito aconteceu”, disse o titular do 30° DIP.

Douglas, Deivid e Júlio irão responder por homicídio. Após os trâmites cabíveis, eles serão encaminhados para a Central de Recebimento e Triagem (CRT) e ficarão à disposição da Justiça.

Caso 2 – Ainda durante a coletiva, a delegada Marília Campello, informou que no decorrer da manhã desta quarta-feira (09/06), as equipes da DEHS efetuaram também o cumprimento do mandado de prisão temporária em nome de Junio Santos de Araújo, 32, investigado pelo homicídio de Fabrício Silva Gato, que tinha 27 anos. O crime ocorreu no dia 16 de maio deste ano, no bairro São José Operário, zona leste da cidade.

“Na ocasião do delito, a vítima estava em frente à casa de sua mãe, no bairro mencionado, momento em que foi alvejado por disparos de arma de fogo por Junio, que estava dentro de um veículo. Rapidamente chegamos a identidade do infrator e efetuamos sua prisão nesta quarta”, detalhou Marília.

Junio irá responder por homicídio e será encaminhado à CRT, onde permanecerá à disposição da Justiça.