Trio que participou de assalto a posto de combustível é preso em Manaus

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), cumpriu nesta terça-feira (12/01), por volta do meio-dia, mandado de prisão preventiva contra Mizael Marques dos Santos, 24, conhecido como “Mizinho”, pelos crimes de roubo qualificado e organização criminosa armada, além de prender em flagrante Airton de Alencar Oliveira, 40, e Lucas da Silva de Oliveira, 24, pelos mesmos crimes. As prisões ocorreram no bairro Novo Israel, zona norte da capital.

De acordo com o delegado Aldeney Goes, titular da DERFD, os homens são vinculados a uma organização criminosa que roubava postos de gasolina mediante uso de explosivos.

“A última ação do grupo ocorreu na segunda-feira (11/01), por volta de 3h da madrugada, quando eles abordaram funcionários de um posto de combustível localizado no bairro Parque Dez e, mediante uso de armas e explosivos, subtraíram quantia em dinheiro ainda não totalmente apurada”, destacou o titular.

Conforme informações levantadas pela Especializada, a quadrilha que agiu nesse posto de gasolina era composta por sete pessoas. Foram usados quatro veículos para cometer e apoiar o delito, sendo que um dos veículos foi apreendido e levado ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na segunda-feira, e o outro foi apreendido na terça-feira pela DERFD.

A autoridade policial revelou que Mizael já teve prisão decretada por ter participado de cinco roubos envolvendo o uso de arma de fogo e explosivos, no ano passado, e por estar sendo investigado por outros dois delitos semelhantes. Ele estava foragido.

“Airton já havia sido alvo de investigações e preso pela DERFD por liderar uma quadrilha especializada em praticar roubos a cofres de empresas de segurança, estando atualmente respondendo em liberdade. Já Lucas foi recrutado pela organização criminosa e tinha como função, servir de ‘olheiro’, informando o momento certo dos criminosos agirem”, explicou o delegado.

O titular informou ainda que outros suspeitos estão sendo procurados. Seus nomes serão divulgados em outro momento, com o avançar das investigações.

Mizael foi preso em cumprimento a mandado de prisão preventiva pelos crimes de roubo qualificado e organização criminosa armada. Airton e Lucas foram presos em flagrante pelos mesmos crimes. Após os procedimentos cabíveis na Especializada, os três serão encaminhados à Central de Recebimento e Triagem (CRT) à disposição da Justiça.