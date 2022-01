Trio suspeito de ‘tocar o terror’ em assalto a barco é preso no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Três homens foram presos por agentes da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), durante a operação Cidade Mais Segura, por participarem de um assalto a uma embarcação ocorrido na comunidade Axinim, nas proximidades do município de Autazes (a 113 quilômetros de Manaus), em dezembro do ano passado. Três adolescentes, porções de entorpecentes e uma arma de fogo também foram apreendidos durante a ação.

Os mandados de prisão em nome de Erbeson Batista Vieira, 22 anos, Maxuel da Silva Serrão, 24, e Jefferson Farias Queiroz, 18, foram cumpridos durante a operação que iniciou na manhã de segunda-feira (03/12) e encerrou na tarde desta terça-feira (04/12), em Autazes.

Além dos agentes da SSP-AM, participaram da operação policiais civis e militares do município de Autazes. Três adolescentes, de 16 e 17 anos, também foram apreendidos por suspeita de participação no crime, efetuando apoio logístico aos assaltantes. Com eles, foram apreendidas uma arma de fogo calibre 20, quatro munições, oito papelotes de maconha, 11 porções de cocaína, dois celulares e uma balança de precisão.

Erberson, segundo as informações levantadas pela equipe de inteligência, seria o líder do grupo criminoso. Os envolvidos foram conduzidos à 39ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

O crime – De acordo com o Boletim de Ocorrência, registrado na delegacia de Autazes, no dia 23 de dezembro, dia do roubo, a embarcação saiu por volta de 6h15, de Borba, com cerca de 45 passageiros. No decorrer do trajeto, quatro homens entraram na lancha, em seguida, os demais passageiros ouviram disparos de arma de fogo. Do local foram roubados R$ 2,7 mil em espécie e duas armas de fogo de agentes de segurança que estavam no interior do barco.