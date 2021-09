Troca de mensagens confirma traição de dona do supermercado Vitória com sargento Lucas Ramon

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas confirmou o caso extraconjugal da empresária Jordana Azevedo Freire (41), com o empresário e sargento do Exército, Lucas Ramon da Silva Guimarães(29). O romance foi descoberto pelo marido de Jordana, Joabson Agostinho Gomes (38), dono da rede de supermercados Vitória e, de acordo com a polícia civil, esta seria a motivação do crime que vitimou o sargento no dia 1º de setembro deste mês.

A comprovação do ‘triângulo amoroso’ veio através de mensagens e fotos, que eram rotineiramente trocadas por Lucas e Jordana. Mesmo após a descoberta de Joabson sobre a traição, os dois permaneceram trocando mensagens.

A polícia encontrou no telefone da vítima mensagens da empresária afirmando ter sido agredida após seu marido descobrir a traição. Fotos em que ela aparecia lesionada por conta das agressões foram compartilhadas com Lucas. “Ele ficou me chutando à noite com o pé. Meus olhos amanheceram inchados da porrada na cabeça”, diz uma das mensagens.

Em uma outra conversa, Lucas Ramon diz estar com medo e que por isso passou a andar armado. “Tô com medo. Tô andando armado com medo”.

Antes de ser assassinado, Lucas Ramon chegou a contratar um guarda-costas, com o intuito de se proteger das ameaças de Joabson, que estaria furioso não somente pelo fato da traição em si, mas também porque sua esposa, além de manter uma relação fora do casamento, estaria desviando dinheiro do supermercado em favor do amante.

O sargento, chegou a receber uma quantia de R$200 mil que, posteriormente, acabou sendo devolvida.

O crime

Lucas Ramon foi assassinado dentro de sua cafeteria localizada na Avenida Ayrão, Praça 14, zona-sul de Manaus. O autor dos disparos segue sem identidade definida. As investigações apontam que o mandante do crime, seria Joabson Agostinho Gomes. A polícia ainda trabalha com a hipótese de que Jornada tenha participação no crime. A linha de investigação também não descarta a possibilidade de que ela tenha sido a mandante.