“Troia”, suspeito de tentativa de homicídio preso no Amazonas era procurado em Rondônia

Um homem identificado apenas como “Troia”, de 24 anos, foi capturado pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), na manhã desta quarta-feira (24), em Lábrea, a 702 quilômetros de Manaus. A prisão ocorreu sob a acusação de tentativa de homicídio, relacionada a um episódio ocorrido na zona rural do município de Canutama em 8 de janeiro deste ano.

De acordo com informações da polícia, “Troia” é conhecido no município e é suspeito de ser integrante de uma facção criminosa. A prisão ocorreu por volta das 11h28, após a PMAM receber informações sobre a localização do suspeito em Lábrea.

O indivíduo, segundo a equipe policial, é alvo de investigações por outros crimes cometidos em Lábrea e também em Porto Velho, Rondônia. O Boletim de Ocorrência (B.O) registrado na 3ª Delegacia de Polícia Civil de Porto Velho-RO relata o envolvimento do suspeito em atividades criminosas.

O histórico do caso inclui o acionamento dos policiais militares em Rondônia, que foram alertados pelo Grupamento Policial Militar da Vila Açuanópolis, no quilômetro 70 da BR-319. Na ocasião, “Troia” teria fugido pela área de mata, desencadeando uma operação de busca.

Após denúncias e trabalho diligente, o suspeito foi finalmente localizado em sua residência em Lábrea, resultando em sua prisão. O caso foi encaminhado para a 6ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.

