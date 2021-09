“Um homem que escreveu seu nome na história”, diz Roberto Cidade sobre o empresário Saul Benchimol

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Ao presidir a Sessão Especial de entrega da Medalha Ruy Araújo ao empresário e professor Saul Benchimol, nesta sexta-feira (17), o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (PV), destacou a contribuição que o empresário entrega à sociedade amazonense com suas atividades docentes e empresariais. “Vossa excelência é um homem que, com certeza, já marcou seu nome na história do Estado do Amazonas. “O Amazonas tem admiração por toda família Benchimol”, afirmou.

O presidente destacou que se sentiu muito honrado e emocionado em presidir essa Sessão solene. “O Dr. Saul é um homem que ajudou muito o Estado do Amazonas. É um empreendedor, um homem competente, um professor, um exemplo pras gerações presentes e futuras”, disse.

O parlamentar lembrou que a família Benchimol vem, há muitos anos, contribuindo com a geração de emprego e renda para os amazonenses, além de ser uma grande contribuinte de tributos estaduais. “É uma empresa que nasceu e cresceu aqui, e direciona o seu investimento para o desenvolvimento da nossa terra”, continuou.

Roberto Cidade parabenizou ainda o deputado Serafim Corrêa (PSB), que é o autor da propositura, pela iniciativa. “O deputado Serafim foi muito sábio ao apresentar esse Projeto de Lei (PL) que foi aprovado por unanimidade pelos 24 deputados estaduais desta Casa. Essa medalha é mais do que justa e uma das mais merecidas já entregues pelo Parlamento Estadual”, destacou.

O homenageado

Saul Benchimol nasceu em 14 de agosto de 1934, em Manaus. É o sétimo, dos oito filhos, de Isaac Israel Benchimol e Nina Siqueira Benchimol, família judia de origem marroquina.

Ao lado dos irmãos Samuel e Israel, fundou o Grupo Bemol. Foi professor da então Universidade do Amazonas (UA), onde atuou por 36 anos. É membro da Academia Amazonense de Letras desde 2001, ocupando a cadeira de número 11, tendo em seu currículo 109 publicações, com destaque para seu último lançamento: “A saga de um judeu na Amazônia”.