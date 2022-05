Unidade de Castramóvel sofre atendado na Zona Norte de Manaus

Redação AM POST

Na madrugada desta terça-feira (17), um dos três Castramóveis da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), sofreu atentado em suas instalações. A unidade estava no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, onde continuaria recebendo animais para procedimentos de castração, nesta manhã.

O fato aconteceu após uma grande ação de castração realizada na Escola Estadual Profª Sebastiana Braga.

O Castramóvel é uma unidade castração móvel exclusiva para cães e gatos da Capital e do Interior do Estado do Amazonas.

Segundo a estadual Joana Darc (União Brasil), autora do projeto que destinou recursos para a criação das respectivas unidades, afirmou que os animais estão sendo perseguidos pelo fato do projeto ter dado certo. “A porta foi arrombada e os cabos de energia dilacerados. Estou profundamente triste, mas não vou descansar até que os envolvidos sejam encontrados e punidos com o rigor da Lei. O projeto de castração que salva a vida de milhares de animais todos os dias e por ter dado certo, está sendo perseguido”, afirmou Joana.

A parlamentar explica ainda que em vista dos danos ocorridos com a ação dos infratores, muitos animais deixarão de ser castrados nos próximos dias. “Cerca de 100 animais que deixarão de realizar a castração. Como deputada, pedirei uma apuração dos fatos pelas autoridades policiais para que seja investigado o mais rápido possível”, afirmou.

O Boletim de Ocorrência em que consta o fato, foi registrado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde serão iniciadas as diligências necessárias para apuração do caso.