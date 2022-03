Unidade Prisional do Puraquequara é reformada com mão de obra de reeducandos após ter sido depredada em tentativa de rebelião

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) realizou, nesta sexta-feira (04/03), a cerimônia para entrega da revitalização da Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), localizada na estrada do Puraquequara, quilômetro 2, ramal Bela Vista, zona leste de Manaus. A Unidade foi revitalizada por 50 reeducandos do programa “Trabalhando a Liberdade” visando proporcionar mais segurança e melhorias para o local.

O evento contou com a presença do secretário titular da Seap, coronel Paulo Cesar Gomes; do secretário executivo adjunto, coronel André Luiz Barros Gioia; do diretor da UPP, Dyego Castelo Branco; da delegada de polícia, Rita de Cássia, representando a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM); e também representantes da empresa terceirizada Rh Multi; e dos reeducandos que colaboram para a revitalização da unidade.

Com a tentativa de rebelião em janeiro de 2020, a unidade ficou parcialmente depredada e, com isso, iniciaram os trabalhos de reforma, que envolveu serviços de alvenaria, pintura, elétrica e hidráulica, tornando o ambiente seguro e confortável às Pessoas Privadas de Liberdade (PPL’s), colaboradores e visitantes.

Entre os espaços entregues, está a nova Unidade Básica de Saúde (UBS) da UPP, que conta com mais salas para consultas médicas, atendimentos de enfermagem, vacinações, coletas de sangue e três leitos disponíveis, atendendo todos os critérios de saúde exigidos e, ainda, encontra-se em um local estratégico de segurança, com corredores de transporte seguro, contribuindo para um atendimento mais rápido e prático, melhorando, portanto, a eficácia dos atendimentos para os internos da unidade.

Durante o evento, foi entregue a sala do almoxarifado onde serão armazenadas as vestimentas, os fardamentos, colchões e demais kits feitos para os reeducandos, bem como materiais de manutenção, expedientes e limpeza, usados diariamente no funcionamento do espaço carcerário.

E na área da educação, foi implantada mais cinco salas de aprendizado para capacitação profissional.

Com a reforma, foram acrescentadas às instalações novas de tecnologias de segurança e monitoramento de ponta, interna e externamente da unidade revitalizada, como câmeras de alta captura e com reconhecimento facial, drones, proteção com tela para evitar arremessos de objetos ilícitos, gaiolas de proteção, portões motorizados e bate tranca. Os agentes de ressocialização são capacitados para atuarem no sistema de segurança do local.

Na cerimônia, o secretário titular da Seap, coronel Paulo Cesar Gomes, parabenizou o trabalho desempenhado pelos reeducandos e os resultados da reforma na UPP.

“Fico muito honrado em poder dizer que a nossa gestão, através do Governo do Amazonas, está abrindo novas frentes de trabalho com mão de obra carcerária da própria unidade, focado na ressocialização e nas oportunidades. Hoje percebemos que tivemos resultados excepcionais, visto que conseguimos reestruturar a unidade, melhorar o sistema de segurança e construir uma nova UBS para atender os apenados do espaço. É assim que vamos continuar avançando para proporcionar cada vez mais melhorias e dignidade a eles”, disse o secretário.

Na ocasião, o diretor da UPP, Dyego Castelo Branco, destacou a importância e as melhorias na reforma da unidade. “Essa revitalização na unidade foi essencial para reforçar a segurança e melhorar o alojamento dos internos, com uma estrutura física acolhedora, estruturada e dentro dos melhores padrões de qualidade para que possamos acomodá-los de forma adequada durante o cumprimento de sua pena. E com isso, podemos dar continuidade nas ações de ressocialização social, promoção à saúde e incentivo a educação dos PPL’s dentro da unidade”, enfatizou.

O sistema hidrossanitário também passou por reformas, com o intuito de melhorar as condições sanitárias e de higiene do local.

Mais unidades

Ainda neste mês de março, ocorrerá a entrega da nova Unidade Prisional de Tefé (UPT); e na unidade de Maués (UPM), as obras já estão em andamento e deverão ser finalizadas ainda este ano, assim como em Manacapuru.