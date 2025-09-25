Urgente: mulher morre ao levar vários tiros em rua de Manacapuru

Aline Tainá, de 22 anos, foi assassinada com um tiro na cabeça na manhã desta quinta-feira (25), no bairro Biribiri, em Manacapuru, interior do Amazonas. O crime ocorreu por volta das 7h, na rua Joana Dangelo, próximo à Unidade Básica de Saúde (UBS) da comunidade.

Segundo informações preliminares, a jovem seguia pela via pública acompanhada da filha, a caminho da escola da criança, quando foi surpreendida por suspeitos em um veículo modelo Siena, de cor cinza, que estaria parado na região há algumas horas. O atirador efetuou o disparo fatal contra a vítima, que morreu no local.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento da execução. O vídeo mostra o instante do disparo e, em seguida, é possível ouvir os gritos de desespero da filha da vítima.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área até a chegada da equipe do Instituto Médico Legal (IML). A motivação do crime ainda é desconhecida, e o caso será investigado pela Polícia Civil de Manacapuru.