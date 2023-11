Urgente: Ossada de criança é encontrada em usina onde grávida Débora foi morta em Manaus

Notícias de Manaus– Na manhã desta sexta-feira (3), foi encontrado uma ossada de criança na Estrada da Usina Termoelétrica no bairro do Mauazinho, na Zona Leste de Manaus, mesmo local onde a jovem Débora da Silva Alves, de 18 anos, que estava estava grávida de oito meses, foi assassinada e queimada pelo pai da criança, Gil Romero.

Gil Romero disse a polícia que havia jogado o corpo da criança no Rio Negro. Porém, a família da vítima não se contentou com a versão e fez investigação por conta própria no local do crime quando encontrou a ossada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Uma equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) foi acionada para o local, assim, como uma equipe da Perícia Criminal. Os restos mortais devem passar por perícia para confirmar se são ou não do filho de Débora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Ossada de bebê é encontrado no mesmo lugar onde Débora foi assassinada por Gil Romero Posted by AM POST on Friday, November 3, 2023 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Relembre o caso

Débora da Silva Alves desapareceu no dia 29 julho, deste ano, após sair de casa, em Manaus. Seu corpo foi encontrado no dia 3 de agosto depois em área de mata dentro de uma usina Termoelétrica no bairro Mauazinho, na Zona Leste.

A jovem saiu de casa para encontrar o pai da criança, Gil Romero. Segundo a família da vítima, ela era ameaça pelo homem, que não aceitava a gravidez pelo fato dele ser casado e não querer assumir a paternidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja mais matérias policiais impactantes. Fique por dentro das últimas notícias clicando aqui.

A grávida de 8 meses, teve corpo queimado e os pés cortados. Gil Romero foi preso no estado do Pará, durante uma tentativa de fuga. Em depoimento, ele disse que havia jogado o corpo da criança no Rio Negro.

Redação AM POST*