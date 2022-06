Redação AM POST

Um urso de pelúcia foi encontrado com uma tornozeleira eletrônica no interior do Ceará, nesta sexta-feira (4), o urso foi encontrado com o equipamento por um homem em um loteamento do município.

Segundo a polícia, após se deparar com a situação, o homem procurou a Delegacia de Polícia Civil e entregou o urso com a tornozeleira.

A polícia afirma que o equipamento pertence a uma mulher que esteve presa e, atualmente, está foragida.