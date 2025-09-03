A notícia que atravessa o Brasil!

Urubus indicam local de novas ossadas em caso de desaparecimentos no interior do Amazonas

Descoberta de restos humanos em área ligada ao foragido aumenta pressão por respostas das autoridades no caso das duas famílias desaparecidas.

Por Beatriz Silveira

03/09/2025 às 23:23

Notícias Policiais – Familiares de Ana Paula Barbosa de Souza, de 28 anos, e Hevilyn Kalena de Souza Solart, de 25, continuam em busca de respostas sobre os desaparecimentos misteriosos em Tefé (a 523 km de Manaus). No último dia 30 de agosto, mais ossadas humanas foram localizadas na região onde vivia Alexsandro da Silva, conhecido como “Branco”, apontado como principal suspeito do caso.

A descoberta ocorreu durante uma homenagem organizada pelas famílias em um lago do município. O momento que deveria ser de oração e lembrança terminou em mais um capítulo sombrio da investigação. Os parentes perceberam urubus sobrevoando a área de mata próxima e, ao se aproximarem, encontraram um crânio humano com alguns dentes, além de outros ossos espalhados, incluindo um fêmur. O material foi entregue à polícia para análise pericial.

Essa não foi a primeira vez que vestígios foram encontrados. Em 24 de julho, familiares já haviam localizado ossadas e uma cabana que guardava pertences de Branco e de Ana Paula. A coincidência reforça ainda mais as suspeitas sobre o envolvimento dele nos desaparecimentos.

A dor das famílias é agravada pela sensação de descaso das autoridades. Um dos parentes, que preferiu não se identificar, afirmou não ter recebido informações sobre a fuga de Alexsandro, que escapou do presídio de Tefé em 14 de julho. Ainda em 23 de julho, a família de Ana Paula protocolou um pedido no Ministério Público, cobrando reforço policial, uma equipe especializada e explicações sobre a fuga, mas até hoje não obteve retorno.

Além de Ana Paula, também desapareceram seus filhos, Kauã Miguel, de 10 anos, e Maria Ísis, de 7. Alexsandro é investigado ainda pelo sumiço de Hevilyn e seus filhos, Yuri Kalel, de 4, e Hanna Sophia, de 9, desaparecidos desde outubro de 2024.

As famílias apelam para que qualquer pessoa que tenha informações sobre o paradeiro de Alexsandro procure imediatamente as autoridades.

