Veículo com restrição de furto é recuperado na zona leste de Manaus

Policiais da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) recuperaram, na manhã desta terça-feira (05/01), um veículo Gol de cor azul, com restrição de furto, na rua 25 (esquina com a 21), bairro São José 2, zona leste de Manaus.

Os policiais foram informados pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) de um carro abandonado, no bairro São José. A equipe foi ao local e constatou se tratar de um veículo com restrição de furto. Diante disso, foi feito contato com o proprietário do carro, que se dirigiu até o endereço.

O veículo foi entregue no local, pois o mesmo não tinha condições de trafegar e o proprietário não tinha condições de pagar o guincho.

