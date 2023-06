Veículo roubado é recuperado pela Polícia Militar na zona Norte de Manaus

Na noite desta segunda-feira (19), policiais da 13ª Companhia Interativa Comunitária de Polícia (CICOM) conseguiram recuperar um veículo na área do Braga Mendes.

De acordo com as informações fornecidas pela polícia militar, o proprietário do carro estava chegando em sua residência no Conjunto Ben-Hur, localizado no bairro Cidade de Deus, quando foi abordado por criminosos armados. A vítima foi rendida e os assaltantes fugiram levando o veículo Siena, de cor prata. Posteriormente, os criminosos utilizaram o automóvel para cometer uma série de assaltos na cidade, abandonando-o em uma rua posteriormente.

O veículo foi apreendido e encaminhado para a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV) para os procedimentos cabíveis.

Redação AM POST