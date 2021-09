Veículos roubados são recuperados com ajuda de monitoramento por câmeras inteligentes em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Como resultado do investimento em inteligência pelo programa Amazonas Mais Seguro, duas ocorrências policiais foram solucionadas, nesta quarta-feira (1º/9), com o auxílio de câmeras de monitoramento inteligente, anunciadas pelo governador Wilson Lima em julho deste ano. Dois veículos foram recuperados após serem identificados no sistema, que faz o processamento de dados e a pesquisa de informações em tempo real.

Os aparelhos do Cerco Inteligente de Videomonitoramento foram integrados ao Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp), ontem (31/08), e já têm repassado os alertas, monitorados pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).

Um homem foi preso em um veículo roubado, de modelo Oroch, cor vermelha e placas PHI-9155. O indivíduo armado foi encaminhado para o 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Outra ocorrência diz respeito a um foragido que havia sido condenado em regime fechado. Ele foi capturado por policiais da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e conduzido para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), antes de ser levado a uma unidade prisional.

De acordo com o chefe do Departamento de Tecnologia do CICC, major Marco Gama, as duas ocorrências puderam ser resolvidas pelo Cerco Inteligente de Videomonitoramento. Ele explica que o objetivo é instalar cerca de 500 câmeras de segurança em toda a cidade, aumentando a eficácia nas operações.

“No sistema, o veículo passa pelos pontos de coleta e automaticamente alerta aqui no nosso Centro de Operações a restrição do veículo de roubo, furto e até mesmo mandado de prisão do proprietário do veículo. Verificamos a viatura mais próxima e já demanda para fazer a abordagem, para ver se realmente é a pessoa que está com restrição ou o veículo que está com restrição”, explicou.

Ainda conforme o chefe do departamento, o sistema de câmeras identifica veículos furtados, roubados, clonados, em restrição, além de realizar uma série de análises que ajudam a esclarecer um delito.

“Com certeza representa não só a segurança de tirar da população um criminoso, mas também a segurança, porque sabe que agora a cidade está monitorada. Vale ressaltar que não são pessoas que a gente monitora, são veículos que tem restrição de roubos, furtos e outros tipos de delito”.

Cerco Inteligente de Videomonitoramento – O Cerco Inteligente de Videomonitoramento é uma das novidades do programa Amazonas Mais Seguro, lançado pelo governador Wilson Lima. Ao todo, serão instaladas 500 câmeras em pontos estratégicos de Manaus. Com o projeto, o governo amazonense está aplicando recursos da ordem de R$ 34,7 milhões.