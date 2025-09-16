Veja o momento da emboscada planejada por filho adotivo no sequestro de idoso em Manaus

Notícias policiais – Um novo episódio de violência e crime organizado em Manaus chamou a atenção das autoridades e da população, após o sequestro de um empresário do ramo odontológico, com mais de 70 anos, ocorrido no dia 10 de setembro.

O crime, que foi meticulosamente planejado, foi registrado por câmeras de segurança, revelando a audácia dos criminosos.

A quadrilha, composta por indivíduos próximos à vítima, utilizou um veículo alugado e se aproveitou da rotina do empresário para executar a emboscada.

O filho adotivo da vítima, David Francisco Alves Sá, e um funcionário da empresa, Douglas Oliveira de Lima, foram os mentores do sequestro. Juntos, eles reuniram informações detalhadas sobre os horários e trajetos da vítima, facilitando a ação criminosa.

O empresário foi mantido em cativeiro e a quadrilha exigiu um resgate superior a R$ 700 mil. Das quantias extorquidas, aproximadamente R$ 100 mil foram recuperados pela polícia durante a investigação.

O 1° Distrito Integrado de Polícia prendeu quatro indivíduos envolvidos no crime, ressaltando a crescente preocupação com emboscadas na região.