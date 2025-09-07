Veja o momento em que ‘Frankzinho’ é esfaqueado até a morte após desentendimento em Coari

Notícias policiais – Um homem conhecido como ‘Frankzinho’ foi esfaqueado até a morte na noite de sábado (6) em Coari, município do interior do Amazonas.

O crime aconteceu na rua do Semáforo, bairro Seringal, e está sendo investigado pela Delegacia Interativa de Polícia (DIP) local.

Imagens divulgadas nas redes sociais registraram o momento do ataque. Nas filmagens, a vítima aparece próxima a duas pessoas quando o agressor se aproxima e desfere golpes de faca no peito de ‘Frankzinho’. A vítima tentou fugir, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Policiais militares chegaram ao local pouco depois e isolaram a área para perícia. Os peritos identificaram várias perfurações no corpo da vítima, sendo a que causou a morte uma facada na região do coração.

Segundo informações da polícia, ‘Frankzinho’ e o autor do crime tinham uma rixa antiga e discutiram na noite do homicídio. O suspeito contou com o apoio de um comparsa para cometer o ataque, e ambos fugiram a pé após o crime.

Outro vídeo divulgado mostra o corpo da vítima no chão e sua companheira em estado de choque diante da tragédia.

A DIP de Coari continua as investigações para apurar a autoria e a motivação do homicídio, buscando capturar os envolvidos e esclarecer os fatos.