Veja o momento em que homem morre em tiroteio entre PM e suspeito de assaltos em Manaus

Notícias policiais – Na manhã desta terça-feira (30), uma guarnição da Polícia Militar foi surpreendida por assaltantes no bairro Alvorada 3, Zona centro oeste de Manaus.

PUBLICIDADE

Segundo informações preliminares, os criminosos iniciaram um tiroteio contra os policiais, que reagiram prontamente.

Durante a troca de tiros, Mateus Moraes de Souza, de 22 anos, foi atingido e morreu no local, enquanto seu comparsa conseguiu fugir.

PUBLICIDADE

Um vídeo de câmeras de segurança registrou o momento da perseguição. As imagens mostram Mateus e o outro homem em uma moto, trocando tiros com os agentes.

No cruzamento, Mateus é atingido e cai do veículo. O comparsa aproveita a oportunidade para escapar e ainda não foi localizado.

Com Mateus, a polícia apreendeu diversos aparelhos celulares, possivelmente produto de roubos recentes, além de uma arma de fogo. A ação rápida da PM evitou que os criminosos continuassem a agir na região, garantindo maior segurança para os moradores.

PUBLICIDADE

A identidade do comparsa ainda não foi divulgada, e as investigações continuam em andamento para identificar outros possíveis envolvidos.

LEIA MAIS: Caminhão capota na Avenida Santos Dumont, zona Oeste de Manaus

A arma apreendida será encaminhada para perícia, enquanto os celulares passarão por análise para relacionar os objetos a crimes anteriores.