Veja o momento em que idoso é assassinado a facadas em bar por se recusar vender ‘fiado’ no Amazonas

Notícias policiais – Na tarde de segunda-feira (22), Miguel Soares de Souza, de 65 anos, foi assassinado a facadas em um bar em Presidente Figueiredo, a 117 quilômetros de Manaus.

O crime, registrado por câmeras de segurança, mostra o momento em que o idoso é atacado por Erivelton Costa Chagas, de 37 anos, que já foi preso.

Conforme apurado, Miguel, proprietário do bar, se recusava a vender fiado para Erivelton, que estava visivelmente embriagado no dia do assassinato.

Testemunhas relataram que a tensão entre os dois se arrastava há semanas. As imagens mostram Erivelton, próximo a uma mesa de sinuca, sacando uma faca e desferindo diversos golpes contra Miguel, que tentou se defender, mas não sobreviveu.

A Polícia Militar do Amazonas foi acionada após o ataque, e o corpo de Miguel foi enviado ao Instituto Médico Legal (IML). Erivelton se entregou à polícia, confessando o crime e alegando ter se sentido “humilhado” pela recusa do idoso.

Ele foi preso em flagrante por homicídio qualificado, um crime considerado hediondo. O caso continua sob investigação, gerando indignação na comunidade local.