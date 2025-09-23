A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Polícia

Veja o momento em que idoso é assassinado a facadas em bar por se recusar vender ‘fiado’ no Amazonas

Suspeito, que estava embriagado, foi preso após ataque motivado por desavença com a vítima.

Por Marcia Jornalist

23/09/2025 às 09:03

Ver resumo

Notícias policiais – Na tarde de segunda-feira (22), Miguel Soares de Souza, de 65 anos, foi assassinado a facadas em um bar em Presidente Figueiredo, a 117 quilômetros de Manaus.

PUBLICIDADE

O crime, registrado por câmeras de segurança, mostra o momento em que o idoso é atacado por Erivelton Costa Chagas, de 37 anos, que já foi preso.

Conforme apurado, Miguel, proprietário do bar, se recusava a vender fiado para Erivelton, que estava visivelmente embriagado no dia do assassinato.

PUBLICIDADE

Testemunhas relataram que a tensão entre os dois se arrastava há semanas. As imagens mostram Erivelton, próximo a uma mesa de sinuca, sacando uma faca e desferindo diversos golpes contra Miguel, que tentou se defender, mas não sobreviveu.

A Polícia Militar do Amazonas foi acionada após o ataque, e o corpo de Miguel foi enviado ao Instituto Médico Legal (IML). Erivelton se entregou à polícia, confessando o crime e alegando ter se sentido “humilhado” pela recusa do idoso.

LEIA MAIS: Cantor Dubarranco se pronuncia pela primeira vez após ser baleado em Manaus; Veja

Ele foi preso em flagrante por homicídio qualificado, um crime considerado hediondo. O caso continua sob investigação, gerando indignação na comunidade local.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Brasil

Eduardo Bolsonaro reage após sanção à esposa de Moraes e pede “anistia dos fatos”

Deputado critica perseguição política após medida dos EUA.

há 2 minutos

Política

Sob críticas internas, Sinésio Campos assume oficialmente presidência do PT no Amazonas

A diplomação ocorre após a ameaça de intervenção no PT-AM e a divergências voltarem à tona na semana passada.

há 35 minutos

Mundo

Governo Trump cancela vistos de sete autoridades brasileiras ligadas a Moraes

Decisão também afeta familiares próximos e é justificada por supostas restrições à liberdade de expressão.

há 37 minutos

Manaus

Cantor Dubarranco se pronuncia pela primeira vez após ser baleado em Manaus; Veja

Músico relata sequelas após ser baleado junto com a filha por policial militar.

há 1 hora

Brasil

Presidente da Câmara barra Eduardo Bolsonaro como líder da Minoria por ausência no país

Decisão de Hugo Motta cita descumprimento do regimento.

há 1 hora