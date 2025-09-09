A notícia que atravessa o Brasil!

Veja o momento em que ‘Livrinho’ é assassinado a tiros no interior do Amazonas

David Torres de Oliveira, conhecido como Livrinho, foi baleado no abdômen e não resistiu; polícia investiga possível execução.

Por Marcia Jornalist

09/09/2025 às 10:33

Notícias policiais – David Torres de Oliveira, de 25 anos, conhecido como Livrinho, morreu na madrugada desta terça-feira (9) após ser baleado na rua Maurício da Silva Freires, no bairro da União, em Manacapuru.

A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Lázaro Reis, mas não resistiu ao ferimento provocado por disparo de arma de fogo no abdômen.

Nos últimos dois dias, a segurança pública local foi movimentada por três crimes graves: um latrocínio e uma tentativa de homicídio na madrugada de domingo, e a execução de David na madrugada desta terça. Moradores relataram que os suspeitos já circulavam pelo local momentos antes do crime.

Quando David passou pela rua, os homens se aproximaram e efetuaram os disparos. Ele tentou fugir, mas caiu ferido, enquanto os atiradores fugiram sem serem identificados.

Conhecidos da vítima informaram que David tinha passagens pela polícia e era usuário de drogas. A Polícia Civil investiga o caso e não descarta a possibilidade de execução, considerando o histórico da vítima e a forma como o crime foi cometido.

LEIA MAIS: Dono de carreta trava trânsito na Feira do Lírio do Vale em Manaus

As autoridades pedem que qualquer informação relevante seja repassada anonimamente pelo telefone 181 ou diretamente na Delegacia de Polícia de Manacapuru.

 

