Veja o momento em que ‘Livrinho’ é assassinado a tiros no interior do Amazonas

Notícias policiais – David Torres de Oliveira, de 25 anos, conhecido como Livrinho, morreu na madrugada desta terça-feira (9) após ser baleado na rua Maurício da Silva Freires, no bairro da União, em Manacapuru.

A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Lázaro Reis, mas não resistiu ao ferimento provocado por disparo de arma de fogo no abdômen.

Nos últimos dois dias, a segurança pública local foi movimentada por três crimes graves: um latrocínio e uma tentativa de homicídio na madrugada de domingo, e a execução de David na madrugada desta terça. Moradores relataram que os suspeitos já circulavam pelo local momentos antes do crime.

Quando David passou pela rua, os homens se aproximaram e efetuaram os disparos. Ele tentou fugir, mas caiu ferido, enquanto os atiradores fugiram sem serem identificados.

Conhecidos da vítima informaram que David tinha passagens pela polícia e era usuário de drogas. A Polícia Civil investiga o caso e não descarta a possibilidade de execução, considerando o histórico da vítima e a forma como o crime foi cometido.

As autoridades pedem que qualquer informação relevante seja repassada anonimamente pelo telefone 181 ou diretamente na Delegacia de Polícia de Manacapuru.