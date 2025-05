Veja o que se sabe sobre o adolescente que teve a cabeça estourada a tiros dentro da própria casa na zona leste de Manaus

Um adolescente identificado como Gabriel dos Santos Figueira, 17 anos, foi morto a tiros por pistoleiros nesta terça-feira (6), dentro da casa onde morava com a mãe, na comunidade Val Paraíso, Zona Leste de Manaus.

Segundo relatos de moradores, cerca de 15 homens armados invadiram a área e dispararam diversas vezes em direção a um beco onde fica a residência da vítima. Gabriel foi atingido na cabeça e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou o óbito.

A mãe do jovem, identificada apenas como Célia, relatou momentos de desespero. Ela contou que estava na casa de uma vizinha quando ouviu os tiros e, ao sair para ver o que acontecia, encontrou a casa sob ataque.

Após os trabalhos da perícia, o corpo do adolescente foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

A polícia prendeu um dos suspeitos de envolvimento no assassinato do adolescente mas não deu detalhes sobre as circunstâncias da detenção. Continua as investigações para identificar os outros envolvidos.