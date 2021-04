Veja prints de conversas de sanfoneiro com enteada de 11 anos estuprada em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Um músico de 33 anos foi preso na segunda-feira (19) suspeito de abusar sexualmente da enteada de 11 anos,

filha de uma companheira, a qual ficou junto por seis anos.

Prints de conversas entre o homem e a menina trocadas em uma rede social foram divulgadas nesta terça-feira (20) e revelam a tentativa de sedução. Ele afirma na conversa que planejava até morar com a jovem.

O diálogo ocorreu em fevereiro deste ano, pouco mais de uma mês após a morte da companheira de Bruno e mãe da vítima, causada por Covid-19.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da Especializada, as diligências em torno do caso iniciaram após o pai da vítima registrar um Boletim de Ocorrência (BO), comunicando o desaparecimento de sua filha, ocorrido na última sexta-feira (17/04), momento em que a mesma saiu de sua casa para ir à residência de sua avó, entretanto, ela não chegou ao local.

Conforme a delegada, durante as investigações sobre o desaparecimento da menina, surgiram indícios de que ela estaria na companhia do seu ex-padrasto, e que o homem vinha cometendo abusos sexuais contra ela, desde o ano passado, quando este teve um relacionamento com a mãe da vítima.

“Com base nas informações sobre os abusos sexuais praticados contra a criança, demos início às diligências, e na manhã de ontem fomos à casa do indivíduo, onde o mesmo negou que ela estivesse lá com ele, momento em que disse que a menina estaria na casa de uma tia dele”, disse a delegada.

Segundo a autoridade policial, após a abordagem na casa do indivíduo, a equipe se deslocou até a casa da tia dele, naquele mesmo bairro, que negou conhecimento sobre o paradeiro da criança, e nesse meio tempo, sabendo das investigações para localizar a vítima, o homem a levou de volta para a casa do seu pai, onde a vítima confessou que estava sendo abusada sexualmente pelo ex-padrasto, que também confessou a prática do crime.