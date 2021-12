Veja vídeo: Arrombador de carros é flagrado furtando veículo em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Câmaras de segurança flagraram a ação de um arrombador de carros na manhã desta quinta-feira (30) no estacionamento do Conde do Pão no bairro Campos Elísios, Zona Centro-Oeste de Manaus.

De acordo com as imagens, por volta das 10h12 um veículo Gol vermelho, 3ª geração, estaciona no local, em seguida o arrombador dá uma volta na área.

Ao retornar, contorna um veículo modelo Tracker Branco e observa o interior. Ele retorna para o veículo vermelho aguardando o movimento diminuir. Depois retorna, quebra o vidro do motorista e retira uma mochila do interior. Rapidamente se dirige ao carro e foge em marcha ré, notando a aproximação da vítima.

Quem tiver informações sobre a localização do meliante que entre em contato com a polícia por meio do 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

