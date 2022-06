Câmera de segurança de uma agência do banco Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob), em São Mateus, no Maranhão, registrou o momento em que um bandido saca uma arma e tenta ameaçar o segurança, que reage imediatamente e atira contra o suspeito.

As cenas mostram que, mesmo alvejado no pescoço e jorrando sangue, o bandido ainda tenta trocar tiros com o segurança, por alguns minutos, até que, ao tentar sair pela porta giratória, não resiste e morre ali mesmo.

Segundo informações do site Imirante, o suspeito é fugitivo do Piauí, conhecido como Nilton César Silva Aguiar, de 42 anos. Ele entrou na agência com a arma escondida dentro de curativo falso na perna. Ele seria um dos 10 criminosos que fugiram da penitenciária Professor José Ribamar Leite, em Teresina (PI), no início de abril.

O segurança foi baleado no braço e recebeu atendimento médico. Seu estado de saúde não foi revelado.

O site diz que outros dois criminosos armados também teriam participado da tentativa de assalto ao Sicoob de São Mateus. Mas isso não aparece nas imagens.

Veja Vídeo: Assaltante é morto por segurança ao invadir banco para roubar pic.twitter.com/26Ync3JHFj — AM POST (@portalampost) June 22, 2022

Fonte: TrendSBR