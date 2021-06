Veja vídeo: assessores do prefeito do Itacoatiara agridem repórter: “Vai pegar-lhe uma surra”

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

O repórter da Rede Amazônica, Leandro Marques, foi agredido por três supostos assessores do prefeito Mário Abrahim, de Itacoatiara, nesta quinta-feira (24), no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) da cidade enquanto acompanhava a distribuição do auxílio enchente. Um boletim de ocorrência foi registrado.

Leandro Marques já havia sido ameaçado de agressão e também de morte, depois que ele fez reportagens que mostravam a situação de aglomeração e a confusão na entrega do benefício em Itacoatiara.

O trio encurralou a equipe, fez ameaças, além de agredir fisicamente o jornalista. O repórter teve o equipamento jogado no chão, levou um soco no estômago e, junto com o cinegrafista, foi expulso do CRAS de Itacoatiara.

Em imagens gravadas pela equipe de reportagem mostram ameaças feitas pelos homens.

– (…) Eu vou dizer uma coisa pra ti, se sair uma vírgula, uma vírgula falando mal do prefeito Mario Ibrahim, se sair uma vírgula, tu vai pegar-lhe uma surra. Tá bom? Dê o fora daqui.

Em seguida, o homem dá um tapa no repórter, que derruba o equipamento de gravação.

Depois, o repórter Leandro Marques aparece no vídeo: –Não toque mais em mim. Não toque em mim. Se tocar em mim, vai piorar a situação.

O outro assessor responde: — Por que vai piorar? Vai me bater?

O repórter fala: — Como é o nome dele por favor?

De novo, o outro assessor: — Por que você não vai perguntar dele lá?

Após a discussão, o repórter levou o soco no estômago e a equipe foi expulsa do local.

Veja vídeo:

*Com informações do G1