Veja vídeo: Bandido armado rende funcionária e leva toda a renda de mercadinho durante assalto em Manaus

Redação AM POST

Na tarde desta terça-feira (21), um homem armado entrou em um mercadinho na na Avenida Francisco Queiroz, no Manoa, bairro Cidade Nova, na zona Norte de Manaus, se passando por um comprador e roubou a renda do estabelecimento após ameaçar uma funcionária.

As câmeras de segurança do local mostram a ação do suspeito. Ele chega em uma moto por volta das 12h42, entra no local como se fosse um cliente e pega dois refrigerantes e coloca no balcão.

Em seguida ele retira a arma que estava escondida e anuncia o assalto. Ele puxa o celular da funcionária e faz com que ela entregue toda a renda do mercadinho.

O homem fugiu sem ser identificado, a polícia investiga o caso.

Veja o vídeo:

Armado, assaltante rende funcionária e rouba mercadinho em Manaus; vídeo