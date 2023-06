Veja vídeo: Bandido disfarçado de trabalhador causa pânico durante assalto a loja na zona Leste de Manaus

Na tarde dessa segunda-feira (5), uma loja localizada na avenida Cosme Ferreira, no bairro São José, zona Leste de Manaus, foi alvo de um assalto perpetrado por um suspeito ainda não identificado. O ato criminoso foi capturado por câmeras de segurança, registrando o momento de tensão.

No vídeo, o indivíduo aparece vestindo roupas de trabalhador, agindo como um cliente comum. No entanto, rapidamente revela sua verdadeira intenção. Armado, ele anuncia o assalto, exibindo a arma para as pessoas presentes no estabelecimento. O suspeito recolhe os celulares das vítimas e as orienta a não fazerem nenhum tipo de alarme. Em seguida, dirige-se ao caixa, não sendo possível verificar se conseguiu levar o dinheiro do estabelecimento.

As vítimas registraram um Boletim de Ocorrência (BO) na 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), e o criminoso encontra-se foragido. A Polícia Militar está em busca do suspeito.

