Veja vídeo: Bandido tenta atirar duas vezes contra homem e arma falha durante assalto em Manaus

Redação AM POST

Um homem escapou da morte após a arma de um assaltante falhar ao atirar pelo menos duas vezes contra a vítima no bairro São José, em Manaus, na noite desta sexta-feira (8). Câmeras de segurança registraram a ação criminosa.

De acordo com as imagens a vítima sentada em uma calçada na rua, mexendo no celular, perto de seu carro, que está com os vidros abertos. Em seguida, chega um dupla de assaltantes em uma moto, um deles desce e anuncia o assalto mas o homem joga o celular para dentro do carro.

O assaltante faz disparos contra o homem, mas a arma falha. O criminoso volta a atirar, enquanto dá a volta no veículo e pega o celular que está dentro do carro pelo lado do passageiro, que está com o vidro aberto.

O suspeito armada estava com uma permuta e blusa de cor vermelha, e usava um boné. Já o comparsa usava uma farda de mototaxista e capacete de cor rosa. Os dois fugiram em uma moto azul.

