Veja vídeo: Bandidos armados invadem pizzaria e estouram cabeça de cantora à tiros

Monique Araújo Neres, 18, conhecida como “Mandraka”, segue internada após ser vítima de um ataque, nesta terça-feira (7), no Mato Grosso, a funkeira estava em uma pizzaria quando criminosos se aproximaram e abriram fogo, atingindo a cabeça da vítima pelo menos 6 vezes.

Segundo informações locais, o crime pode ter envolvimento com fação criminosa. A polícia prendeu dois homens em flagrante por envolvimento no crime. Monique era conhecida como “Mandraka”, nome artístico que usava para divulgar seu trabalho no funk.

Ainda de acordo com as informações, os dois envolvidos no crime seriam membros do Comando Vermelho. Para a polícia, eles teriam confirmado o crime. Câmeras de segurança da pizzaria flagraram o momento em que os disparos foram feitos.

As imagens são chocantes e mostram a total frieza do atirador. Monique estava sentada na mesa acompanhada de duas outras moças. O atirador se aproxima pela calçada e, ao chegar perto da funkeira, saca a arma e faz diversos disparos.

Clientes e funcionários reagem aos disparos, tentando se proteger. Uma das moças que acompanhava Monique parece entrar em choque, as imagens mostram que ela fica totalmente sem reação. A outra moça, ao presenciar os disparos, levanta com as mãos na boca.

