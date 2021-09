Veja vídeo: Bandidos estouram cabeça de mulher com 12 tiros e filmam execução em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Uma mulher, identificada apenas como Pérola, foi executada com 12 tiros na cabeça na noite dessa sexta-feira (24) no bairro Mutirão, zona Norte de Manaus. Os bandidos filmaram a execução e o vídeo viralizou nas redes sociais.

Nas imagens é possível ver o momento em que ela desce de um carro e, em seguida, é atingida com os disparos.

De acordo com a polícia Pérola faz parte de um grupo de pessoas que foi sequestrado na noite de ontem, entre elas duas crianças, e ela era esposa de Thiago da Costa dos Santos que também foi executado com junto com Vitor Patrick Frota Maia, 21, em uma kitnet por volta das 20h. Cerca de duas horas depois os criminosos mataram a mulher.

O corpo dela foi encontrado horas depois jogado no meio da rua, com as mãos amarradas. Conforme informações do Portal do Holanda, a sogra de Pérola confirmou no Instituto Médico Legal (IML) que ela estava grávida de 2 meses.

A outra mulher sequestrada e as duas crianças, que ainda não foram identificadas, não foram encontradas até o momento. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.

