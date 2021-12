Veja vídeo: Bandidos fortemente armados invadem lancha, assaltam, agridem e deixam passageiros amarrados no AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Quatro bandidos fortemente armados assaltaram nesta quinta-feira (23), uma lancha, do tipo expresso, que levava cerca de 60 passageiros do porto do município de Borba (a 151 quilômetros ao sul de Manaus) até a Comunidade do Rosarinho em Autazes (a 113 quilômetros a sudeste de Manaus).

De acordo com as vítimas, a ação criminosa começou em um trecho do Rio Madeira próximo ao município de Borba, onde os meliantes embarcaram e seguiram viagem até anunciar o assalto. Eles ameaçaram os passageiros e obrigaram os tripulantes a desviar o trajeto. Uma das vítimas ficou ferida com as agressões.

Ainda segundo as vítimas eles levaram celulares, dinheiro e pertences valiosos das vítimas. Os suspeitos desembarcaram na comunidade do Rosarinho, em Autazes (a 113 quilômetros a sudeste de Manaus) e fugiram, deixando os tripulantes amarrados.

Lancha é saqueada por criminosos fortemente armados em Borba; veja vídeo