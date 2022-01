Veja vídeo: Bandidos são presos após assalto a joalheria e tem carro crivado de balas durante fuga no Centro de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Bandidos foram presos neste sábado (15), após assalto a uma loja de joias na Avenida 7 de Setembro, que terminou em perseguição e tiroteio no Centro de Manaus. Proprietários do estabelecimento afirmam que o prejuízo com o material roubado é de cerca de R$ 90 mil.

De acordo com a polícia, a proprietária da loja foi rendida por dois homens que entraram no local, roubaram várias joias do mostruário e fugirem a pé, mas acabaram sendo perseguidos pelo marido da vítima, que estava de bicicleta elétrica.

Os assaltante fugiram em um carro que já estava os esperando em frente à joalheira, com um suposto terceiro envolvido no roubo. A polícia foi acionada, e uma perseguição com troca de tiros seguiu até a Avenida Joaquim Nabuco, local em que os criminosos foram presos.

O carro dos suspeitos foi atingido com pelo menos 15 disparos. Um deles foi baleado e encaminhado para atendimento médico. Outro suspeito ficou detido no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP). O motorista envolvido no caso afirmou à polícia que trabalha com transporte por aplicativo e que foi sequestrado para participar do assalto.

