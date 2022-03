Veja vídeo: Bolsonaro desmente Moraes e diz que PF não pediu bloqueio do Telegram

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O presidente Jair Bolsonaro (PL) se pronunciou, ainda nesta sexta-feira (18), sobre o bloqueio do Telegram imposto pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Bolsonaro foi direto ao ponto e, em conversa com o jornalista Augusto Nunes, da Jovem Pan, desmentiu Moraes e disse que a Polícia Federal não pediu bloqueio do aplicativo de mensagens no Brasil.

Em sua decisão, Moraes alegou que o órgão havia pedido o bloqueio da plataforma em virtude do Telegram não colaborara com autoridades, quando solicitado, em diversos paísses do mundo. O ministro disse também que o aplicativo do russo Pavel Durov não exclui perfis que a Justiça ordena e que, por isso, seria “terreno fértil” para a disseminação de Fake News.

O presidente Jair Bolsonaro tinha um canal no Telegram com mais de 1 milhão de pessoas inscritas, enquanto Lula (PT), seu principal adversário na disputa pelo Planalto, pouco mais de 40 mil.

Fonte: Republicanos