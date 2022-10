Veja vídeo: Cadáver encontrado dentro de saco é de homem que estava com farda de empresa de segurança em Manaus

Redação AM POST

Um corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado enrolado em um saco e amarrado com fios, na manhã desta segunda-feira (17), na rua 64, bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus.

A reportagem do Portal AM POST esteve no local e presenciou o momento em que a perícia do Instituto Médico legal (IML) retirou o cadáver do saco e verificou que a vítima é do sexo masculino e estava com farda de um empresa de segurança.

O corpo foi removido pela equipe do IML e a Delegacia Especializada Em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.

