Cadela morre no último sábado (17), ocorreu um terrível incidente no qual uma cadelinha da raça shih-tzu, chamada Luma, foi cruelmente torturada e agredida até a morte por uma funcionária de um pet shop localizado no Jardim América, em Goiânia.

As câmeras de segurança do estabelecimento registraram toda a ação chocante da funcionária, identificada como Laurice Lima Damasceno, que desferiu socos no animal enquanto ele tentava desesperadamente escapar da mesa de tosa.

Nas perturbadoras imagens, é possível testemunhar a funcionária agarrando a cadelinha pela pele, jogando-a na mesa e continuando com as agressões.

Veja vídeo: Cadela morre após ser agredida por funcionária de pet shop pic.twitter.com/fNbvPuzuvx — AM POST (@portalampost) June 23, 2023

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Goiás (PCGO), e até o momento, nenhuma prisão foi efetuada. Em comunicado, os advogados da proprietária do pet shop expressaram “repúdio ao lamentável episódio ocorrido com a cachorrinha Luma, vítima de uma ação brutal por parte de uma prestadora terceirizada de serviços de banho e tosa” e informaram que as duas funcionárias envolvidas nas imagens foram demitidas. “Após o triste evento, prestamos assistência imediata, mas infelizmente a fatalidade não pôde ser revertida, resultando no falecimento de Luma.”

