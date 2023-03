Veja vídeo: Câmera flagra momento em que advogado mata ex-mulher e tira a própria vida

Redação AM POST

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o advogado Vicente Nogueira Gumbis de Souza, de 48 anos, mata a ex-companheira Michelli Stefani do Nascimento, de 27 anos, e depois tira a própria vida.

O crime aconteceu na noite de terça-feira (14), na rua Alexandre Martins, em Santos. As imagens mostram o suspeito andando impaciente no estacionamento, enquanto aguardava a vítima chegando de carro no estacionamento e retirando duas malas do porta-malas, enquanto o homem já esperava.

Após a mulher colocar as malas no chão e entrar no carro, o advogado foi até o lado do motorista e atirou duas vezes contra a vítima. Logo em seguida, ele apontou a arma contra a própria boca e atirou.

O caso foi registrado pela Delegacia de Defesa da Mulher de Santos como feminicídio e suicídio.