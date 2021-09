Veja vídeo: Câmeras de segurança mostram momento do assassinato de genro do dono do Hospital Santa Júlia em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST*

A Polícia Civil do Amazonas divulgou imagens de câmeras de segurança que registraram o momento em que o empresário Lucas Ramon Silva Guimarães, 29, foi morto a tiros na noite desta quarta-feira (1º), dentro do próprio estabelecimento, o Mizes Café, localizado na Avenida Ayrão, bairro Praça 14, zona Sul de Manaus, havia inaugurado o local há apenas 2 meses.

Continua depois da Publicidade

Segundo as imagens, o assassino chega ao local e já atira no empresário na frente de funcionários e clientes. Após o crime, ele sai correndo. A vítima foi atingida com pelo menos três tiros na cabeça.

Lucas era sargento da Força Aérea Brasileira e casado com Elza Gonçalves, a filha do dono do Hospital Santa Júlia, Edson Sarkis e uma das diretoras da unidade. Lucas deixa a mulher grávida e outros 2 filhos.

Quem reconhecer o criminoso pode denunciar de forma anônima através do 181.

Continua depois da Publicidade