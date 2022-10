Veja vídeo: Carro desgovernado atropela e mata idosos em pastelaria

Redação AM POST

Alvim Benedito de Siqueira Filho, 68, e Antônio Celestino do Nascimento, 83, morreram após serem atingidos por um carro modelo Fiat Uno Prata no momento em que estavam em uma pastelaria. Um vídeo feito por uma câmera de segurança flagrou o acidente que aconteceu na quarta-feira (19), em Cuaiabá (MT).

Nas imagens é possível perceber quando o carro surge em alta velocidade, o motorista perde o controle do veículo e atropela os dois idosos que estavam sentados em uma mesa na esquina da pastelaria. Com o impacto, Alvim Benedito e Antônio Celestino foram arremessados e morreram no local.

De acordo com o portal RD News, antes de atingir as vítimas, o carro desgovernado ainda colidiu com dois carros estacionados e duas motocicletas. A Polícia Militar informou que o motorista do Fiat Uno Prata teria desmaiado. Ao retormar a consciência, ele fez o teste do bafômetro que de negativo para álcool.

O motorista foi detido pela PM. Os corpos dos idosos foram removidos pelo Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia de Delitos e Trânsito (Deletran) investiga o caso.

Veja o vídeo:

Veja o vídeo: