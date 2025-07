Veja vídeo: Casal em moto vermelha comete série de assaltos e espalha medo no Nova Cidade em Manaus

Notícias Policias – Moradores do bairro Nova Cidade, na zona Norte de Manaus, têm vivido dias de medo com a crescente onda de assaltos praticados por um casal conhecido pelos apelidos “Bono” e “Cleide”. A dupla, que atua utilizando uma motocicleta Honda Pop de cor vermelha, foi flagrada mais uma vez em plena ação criminosa.

Câmeras de segurança registraram, na manhã de ontem (16), por volta das 7h36, um dos crimes cometidos pelos suspeitos. Nas imagens, é possível ver um estudante sendo abordado enquanto caminhava para a escola. A ação foi rápida e calculada. O homem, que estava na garupa da moto e é apontado como “Bono”, rendeu a vítima com uma arma de fogo, sem sequer descer do veículo. Com uma mão, ele manteve a arma apontada; com a outra, revirou os bolsos do jovem, subtraindo seus pertences.

A motocicleta utilizada nos crimes tem sido um dos principais indícios para identificar os criminosos, que já foram vistos cometendo outros assaltos na mesma região. Os moradores relatam que o medo de sair de casa aumentou nos últimos dias, especialmente pela audácia do casal em agir à luz do dia, mesmo com a presença de câmeras de segurança.

A Polícia Militar pede que qualquer informação que possa levar à identificação e localização da dupla seja repassada pelo número 190. As denúncias podem ser feitas de forma anônima.

A população espera por ações rápidas e eficazes das autoridades para conter essa sequência de crimes e devolver a sensação de segurança às ruas da Nova Cidade.