Veja vídeo: Casal suspeito de roubo é punido pelo “tribunal do crime” com tiro nas mãos em Manaus

Redação AM POST

Circulou nas redes sociais nesta segunda-feira (10) o vídeo de um casal suspeito de cometer assaltos sendo punido pelo “tribunal do crime” com tiro nas mãos em uma das etapas do conjunto Viver Melhor, na zona Norte de Manaus.

Nas imagens, os dois são obrigado por homens armados a colocarem um de cada vez as duas mãos, uma em cima da outra, para receber o tiro.

“Quem rouba no Viver Melhor vai se f***, meu irmão”, diz um dos homens armados dando a entender que o casal teria cometido o crime no local. Eles teriam recebido vários avisos para pararem de cometer os assaltos. No entanto, não obedeceram e foram punidos pelos criminosos que dominam o tráfico na região.

Veja vídeo:

