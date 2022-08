Veja vídeo: Chefe tortura com pauladas e ferro quente funcionários após suspeita de furto de R$30

Redação AM POST

O dono de uma loja identificado como Alexandre Carvalho Santos torturou em Salvador (BA) dois funcionários acusados de furtar R$ 30 da empresa. O caso aconteceu no dia 19 de agosto, mas só foi denunciado à Polícia Civil nessa sexta-feira (26). Um outro empresário, também responsável pelo estabelecimento, filmou as agressões e chamou os atos de violência de “corretivo”.

As imagens gravadas mostram o empresário, que alega ter identificado os funcionários roubando. Em um trecho ele diz: “Mais um ladrão aqui, mais um ladrão pessoal. Trabalhou para mim, a gente deu moral e confiança, e ele metendo a mão no dinheiro”.

De acordo com o G1, uma das vítimas foi identificada como William de Jesus, 21 anos, e Marcos Eduardo. Um deles teve um pano colocado na boca, e as mãos marcadas com ferro quente com o número “171”, em referência ao crime de estelionato estabelecido no Código Penal.

Willian contou que no dia da agressão chegou para trabalhar, e foi pego em uma “emboscada” montada pelos dois empresários. Durante a sessão de tortura, os homens queriam que ele confessasse o suposto roubo.

“Me agrediram dizendo que eu estava roubando, e gravaram para que eu confessasse. Ele esquentou um ferro de passar roupa e perguntou se eu queria na testa ou na mão”, disse William.

Marcos Eduardo, que também foi agredido com pauladas nas mãos, contou que está traumatizado e que sofreu ameaças de morte.

“É traumatizante. Eu não durmo direito, me assusto de madrugada porque ele me ameaçou de morte. Falou que, se não tivesse gostado [da tortura], era para dar queixa”, disse Marcos.

“Eu não tenho preciso disso [roubar]. Eu tenho um filho, pago aluguel, trabalho. Acordava às 5h da manhã todos os dias, para trabalhar para ele. Saia quase 20h da noite. Fechava a guia e ainda ficava. Se eu fosse roubar, eu não ia roubar só R$30”, completou.

O delegado William Achan, responsável pelo caso, disse que um dos donos da loja prestou depoimento e admitiu ter feito “justiça com as próprias mãos”. O outro empresário ainda será ouvido e o caso continua sob investigação.

Veja o vídeo: