Veja vídeo: Com bebê no colo, mulher assiste friamente homem implorar pela vida enquanto é esfaqueado em Manaus

Redação AM POST

Circula nas redes sociais o vídeo de uma mulher que aparece segurando um bebê e assistindo friamente o vendedor ambulante Altamiro Nunes Marinho Nogueira, que tinha 31 anos, implorar pela vida enquanto era esfaqueado em plena luz do dia, no Centro de Manaus. O crime ocorreu no dia 13 de abril deste ano, por volta das 15h, nas proximidades da Igreja Matriz, bairro Centro, zona sul de Manaus.

De acordo com a polícia, o homem que está desferindo os golpes na vítima é Douglas Ribeiro Pimentel, conhecido como “Seu Madruga”, marido da mulher, que fez “casinha”, para atrair a vítima para a morte.

Nas imagens a vítima grita e tenta se desvencilhar do ataque. O vídeo foi filmado por outra pessoa, que segundo a polícia, é uma adolescente. Ela já foi identificada e está foragida.

Vídeo mostra homem atacando rival a facadas no Centro de Manaus pic.twitter.com/zZrYjUNoyI Continua depois da Publicidade — Babilônia (@hamudaniel19) August 26, 2021

“Seu Madrugada”, foi preso nessa quarta-feira (25/08), e a esposa dele também é procurada pela equipe da Polícia Civil.

Em depoimento, Douglas informou que cometeu o homicídio pelo fato da vítima pertencer a um grupo criminoso rival e, anteriormente, havia o filmado vendendo drogas para que os rivais o matassem. O infrator ainda alegou que tinha a intenção de matar e pegar o aparelho celular para apagar as imagens.

“Ele planejou a ação criminosa, inclusive planejou filmar, porque queria mostrar ao chefe do tráfico que teria realizado esse crime. Um crime bárbaro, e as imagens são muito fortes. As investigações não apontaram que a vítima teria participação em qualquer atividade ilícita, sabemos que ele trabalhava naquela área vendendo salada de frutas”, relatou.