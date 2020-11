Veja vídeo: comerciante agride motorista de ônibus no bairro Lagoa Azul em Manaus

Redação AM POST

Uma briga de trânsito envolvendo um comerciante e um motorista de ônibus quase termina em tragédia nesta segunda-feira (9), no bairro Lagoa Azul, zona Norte de Manaus.

De acordo com a polícia, a briga deu início após o motorista estacionar o ônibus na frente do comércio do agressor. Na ocasião, o proprietário do estabelecimento ficou irado e começou uma briga, travando luta corporal com o condutor.

Continua depois da Publicidade

Funcionários da empresa de ônibus que estavam próximos, conseguiram apartar a briga e por um momento eles se aquietaram. No entanto, logo em seguida o comerciante pegou um terçado e tentou golpear o motorista. Com um pedaço de pau o condutor conseguiu se defender. Novamente populares e funcionários apertaram a confusão e a polícia levou ambos para prestarem depoimento.

Depois dos trâmites legais, os dois foram ouvidos e em seguida liberados depois de terem assinado um termo de circunstância.

Não há informações sobre ferimentos e se ambos tiveram que ir ao hospital.

Continua depois da Publicidade

Veja o vídeo: