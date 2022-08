Veja vídeo: Coroinha de 15 anos é esfaqueado dentro de igreja

Um adolescente de 15 anos foi esfaqueado dentro da igreja onde é coroinha, na noite de domingo (7). O caso aconteceu na cidade de Paripiranga, no norte da Bahia.

Câmeras de segurança da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Patrocínio registraram o momento do crime. No vídeo, é possível ver quando o suspeito, que teria 27 anos, entra igreja e ataca a vítima. O jovem consegue se desvencilhar da arma, mas ao tentar se defender, é golpeado nas duas mãos.

Segundo a Polícia Civil da Bahia, o adolescente acompanhava a procissão de entrada na missa, juntamente com o padre, quando foi atacado pelo suspeito.

Agentes da 21ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) patrulhavam a praça Ruy Barbosa no momento do crime, mas não conseguiram identificar e prender o suspeito em meio à comoção. O adolescente foi socorrido pelos PMs e, imediatamente, encaminhado para uma unidade de saúde do município. O caso é investigado pela Delegacia Territorial (DT) de Paripiranga.

